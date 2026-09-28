На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК

Фото: ДТЕК

Уночі 28 вересня російський FPV-дрон атакував один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі Дніпропетровщини. Внаслідок удару загорілося обладнання

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews .

Пожежу оперативно загасили. Інформації про постраждалих унаслідок цього удару немає.

Це не перша атака на енергетичну інфраструктуру ДТЕК у прифронтовому районі. Раніше кілька ударів російських дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на одній із дільниць компанії.

Атаки на енергетичні об’єкти відбуваються на тлі регулярних російських ударів по прифронтових районах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині.