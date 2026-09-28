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28 вересня 2026, 21:55

Двомісячна дитина померла від голоду та виснаження: у Дніпрі судитимуть батьків

28 вересня 2026, 21:55
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо батьків двомісячної дівчинки, яка померла внаслідок критичного виснаження та голодної коми

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, дитина тривалий час не отримувала достатнього харчування та належного догляду.

Батька та матір обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, що спричинило її смерть, а також у злісному невиконанні батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною — за частиною 3 статті 135 та статтею 166 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, від народження доньки батьки не забезпечували її необхідним харчуванням і належним доглядом. Попри погіршення стану немовляти, по медичну допомогу вони не зверталися.

Через тривале недостатнє харчування, як встановило слідство, дівчинка опинилася у стані критичного виснаження та голодної коми, що призвело до її смерті.

28 червня 2026 року тіло двомісячної дівчинки без ознак життя виявили у нежитловій кімнаті гуртожитку в Дніпрі, де проживала сім’я.

За даними прокуратури, після смерті дитини батьки перевезли її тіло у дитячому візочку до іншого приміщення, яке використовували як комірчину, та залишили його там.

Під час затримання мати, за даними слідства, перебувала під дією наркотичних речовин. Батько переховувався від органів досудового розслідування та був затриманий приблизно через місяць.

Наразі обоє обвинувачених перебувають під вартою.

Також встановлено, що у матері є син від попередніх стосунків. Після вилучення з сім’ї він перебуває у безпечних умовах під наглядом органів опіки та піклування.

Крім того, за даними прокуратури, мати належним чином не оформила документи про народження дітей. Це, як зазначають правоохоронці, ускладнило контроль за умовами їхнього проживання та своєчасне реагування відповідних служб.

Нагадаємо, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної жительки Чернівців. Її обвинувачують у залишенні без допомоги сина з тяжкою формою дитячого церебрального паралічу та злісному невиконанні батьківських обов’язків.

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