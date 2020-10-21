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21 жовтня 2020, 16:12 7

Учні 1-4 класів повернуться до школи після осінніх канікул - Шкарлет

21 жовтня 2020, 16:12 7
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Форма навчання 5-11 класів залежатиме від епідемічної ситуації в Україні
Форма навчання 5-11 класів залежатиме від епідемічної ситуації в Україні
Фото: Чернівецький промінь
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Після закінчення осінніх канікул учні молодших класів повернуться на навчання до класів, учні старшої школи навчатимуться у змішаному або дистанційному форматі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, пише RegioNews.

Ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах", - повідомив в.о. міністра освіти і науки.

Також Сергій Шкарлет поінформував, що пріоритетом для міністерства є навчання в повноформатному режимі. Однак, залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне після канікул очне навчання, дехто, якщо це буде "червона" зона, залишиться на дистанційному.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, як будуть підвищувати зарплати вчителям до 2021 року.

школа міністр ученики Міносвіти Сергій Шкарлет канікули
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