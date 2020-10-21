Учні 1-4 класів повернуться до школи після осінніх канікул - Шкарлет
Після закінчення осінніх канікул учні молодших класів повернуться на навчання до класів, учні старшої школи навчатимуться у змішаному або дистанційному форматі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, пише RegioNews.
Ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах", - повідомив в.о. міністра освіти і науки.
Також Сергій Шкарлет поінформував, що пріоритетом для міністерства є навчання в повноформатному режимі. Однак, залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне після канікул очне навчання, дехто, якщо це буде "червона" зона, залишиться на дистанційному.
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