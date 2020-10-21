Нардепка Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронців щодо фінансування Зе-опитування
Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронних органів щодо фінансування партією "Слуга народу" опитування громадян, ініційованого президентом у день місцевих виборів.
Про це Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо, що його профінансує партія "Слуга народу", - написала депутатка.
Політкиня вважає, що опитування, ініційоване президентом і фінансоване провладною партією, є непрямою агітацією у день виборів, що порушує законодавство.
Це безпосереднє порушення Виборчого кодексу - непряма агітація у день виборів, тому що тепер всі вже знатимуть, хто організовує і оплачує цей цирк", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
Щойно надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо,...Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze Середа, 21 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Всенародне опитування" Зеленського фінансуватиме партія "Слуга народу".