Нардепка Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронців щодо фінансування Зе-опитування

Нардепка від "ЄС" вважає, що опитування від Зеленського, яке фінансуватиме "Слуга народу", є непрямою агітацією в день виборів

Нардепка від "ЄС" вважає, що опитування від Зеленського, яке фінансуватиме "Слуга народу", є непрямою агітацією в день виборів

Фото: Укрінформ

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронних органів щодо фінансування партією "Слуга народу" опитування громадян, ініційованого президентом у день місцевих виборів.

Про це Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews. Надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо, що його профінансує партія "Слуга народу", - написала депутатка. Політкиня вважає, що опитування, ініційоване президентом і фінансоване провладною партією, є непрямою агітацією у день виборів, що порушує законодавство. Це безпосереднє порушення Виборчого кодексу - непряма агітація у день виборів, тому що тепер всі вже знатимуть, хто організовує і оплачує цей цирк", - зазначила Климпуш-Цинцадзе. Щойно надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо,... Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze Середа, 21 жовтня 2020 р. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Всенародне опитування" Зеленського фінансуватиме партія "Слуга народу".

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