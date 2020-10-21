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21 жовтня 2020, 20:40 1

Нардепка Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронців щодо фінансування Зе-опитування

21 жовтня 2020, 20:40 1
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Нардепка від "ЄС" вважає, що опитування від Зеленського, яке фінансуватиме "Слуга народу", є непрямою агітацією в день виборів
Нардепка від "ЄС" вважає, що опитування від Зеленського, яке фінансуватиме "Слуга народу", є непрямою агітацією в день виборів
Фото: Укрінформ
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Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронних органів щодо фінансування партією "Слуга народу" опитування громадян, ініційованого президентом у день місцевих виборів.

Про це Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо, що його профінансує партія "Слуга народу", - написала депутатка.

Політкиня вважає, що опитування, ініційоване президентом і фінансоване провладною партією, є непрямою агітацією у день виборів, що порушує законодавство.

Це безпосереднє порушення Виборчого кодексу - непряма агітація у день виборів, тому що тепер всі вже знатимуть, хто організовує і оплачує цей цирк", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Щойно надіслала звернення до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо,...

Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze Середа, 21 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Всенародне опитування" Зеленського фінансуватиме партія "Слуга народу".

финансирование Володимир Зеленський опитування Слуга народа Європейська солідарність Іванна Климпуш-Цинцадзе
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