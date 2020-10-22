Минобразования решило изменить систему финансирования вузов
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о необходимости изменить систему финансирования вузов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
По его словам, министерство решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.
В свое время формула финансирования высших учебных заведений была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - сообщил и.о. министра.
Шкарлет добавил, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучшие из них, однако формула финансирования должны учитывать интересы заведений, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей и журналистов.
Напомним, суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате.