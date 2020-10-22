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22 октября 2020, 15:10 5

Минобразования решило изменить систему финансирования вузов

22 октября 2020, 15:10 5
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Ту систему, которая существует сейчас, в ведомстве считают несправедливой
Ту систему, которая существует сейчас, в ведомстве считают несправедливой
Фото: mon.gov.ua
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Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о необходимости изменить систему финансирования вузов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, министерство решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.

В свое время формула финансирования высших учебных заведений была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - сообщил и.о. министра.

Шкарлет добавил, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучшие из них, однако формула финансирования должны учитывать интересы заведений, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей и журналистов.

Напомним, суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате.

финансирование бюджет Минобразования вуз Сергей Шкарлет
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