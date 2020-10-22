Минобразования решило изменить систему финансирования вузов

Ту систему, которая существует сейчас, в ведомстве считают несправедливой

Ту систему, которая существует сейчас, в ведомстве считают несправедливой

Фото: mon.gov.ua

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, министерство решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.

В свое время формула финансирования высших учебных заведений была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - сообщил и.о. министра.

Шкарлет добавил, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучшие из них, однако формула финансирования должны учитывать интересы заведений, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей и журналистов.

Напомним, суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате.