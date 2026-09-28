Росія атакувала шість районів Дніпропетровщини: є загиблі та десятки поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 28 вересня російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів і ударів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпрі загинули троє людей, ще 21 людина постраждала. Трьох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно. У Дніпровському та Самарівському районах через атаки сталися пожежі.

На Синельниківщині російські війська били по районному центру та Дубовиківській громаді. Там пошкоджене відділення логістичної компанії. Загинули троє людей.

Серед постраждалих — 15-річний хлопець і 41-річний чоловік. Обох госпіталізували у важкому стані. Ще один 31-річний чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені магазин, житловий будинок, заклад культури та ліцей. 41-річний чоловік і 53-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі поранення дістав 67-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

У Кам’янському районі російські війська атакували Криничанську громаду. Там пошкоджені склади. До лікарні доправили 49-річного чоловіка.

Загалом унаслідок атак на Дніпропетровщину 28 вересня загинули шестеро людей, ще 28 отримали поранення.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 28 вересня постраждали 19 мешканців міста. Серед них — троє дітей. Одна жінка загинула.