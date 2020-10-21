У Черкасах СБУ виявила привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг

Слідчі перевіряють причетність чиновників міської ради до розтрати грошей

Слідчі перевіряють причетність чиновників міської ради до розтрати грошей

Фото: flickr

У Черкасах працівники Служби безпеки України викрили одну із комерційних структур на привласненні 700 тисяч гривень із місцевого бюджету під час ремонту доріг.

Про це "Суспільному” повідомила прессекретарка СБУ в Черкаській області Катерина Дрога, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році один із департаментів Черкаської міської ради уклав договір із приватною фірмою про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування доріг міста.

Однак комерсанти внесли у документацію недостовірні дані про вартість матеріалів та послуг і привласнили частину коштів. Через їхні дії бюджет міста втратив майже 700 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, керівнику комерційної структури повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу”, - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії, також перевіряється інформація щодо ймовірної причетності чиновників міської ради Черкас до розтрати коштів із бюджету.

Нагадаємо, у Черкасах через розтрату бюджетних коштів відсторонили посадовця міськради.