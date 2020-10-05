Упродовж тижня за програмою "5-7-9%” видали 820 мільйонів - Мінфін

Загалом за час дії програми банки видали 4127 кредити

Загалом за час дії програми банки видали 4127 кредити

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає RegioNews.

За даними міністерства, 72% від загальної суми становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, це близько 592 млн грн.

15% (120 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Позики на поповнення оборотних коштів сягають 13% (108 млн грн).

Загалом за час дії програми "Доступні кредити 5-7-9%” уповноважені банки видали 4 127 позик на 9,883 млрд грн. З них 7,760 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 1,608 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 515 млн грн – на поповнення оборотних коштів”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що позику за програмою "5-7-9%” можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, банку "Львів”, ПУМБ та ще 12 інших банках.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету на 2020 рік, в документі йдеться про збільшення видатків на МВС та зменшення - на субсидії.