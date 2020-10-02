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02 жовтня 2020, 18:45 1

Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету на 2020 рік

02 жовтня 2020, 18:45 1
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У документі йдеться про збільшення видатків на МВС та зменшення - на субсидії
У документі йдеться про збільшення видатків на МВС та зменшення - на субсидії
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський схвалив зміни до державного бюджету на цей рік. Згідно з ними, витрати на виплату субсидій скоротили, а на Міністерство внутрішніх справ - збільшили.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Останній етап проходження відповідного законопроєкту №3991 - повернено з підписом від президента.

Законом дохідна частина держбюджету збільшується до 979,547 млрд гривень, а видаткова - до 1,270 трлн гривень.

У документі прописано збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Державне агентство автомобільних доріг, Міністерство юстиції, Державне бюро розслідування, обласні держадміністрації.

А ось витрати Міністерства соцполітики на фінансування субсидій для оплати житлово-комунальних послуг скорочують на 2,16 млрд гривень. Також передбачено скоротити витрати Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на фінансування програми з управління у сфері захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Очікується, що дохідна частина буде збільшена коштом неподаткових надходжень.

Закон серед іншого дозволить максимально збільшити допустиму величину місцевих запозичень на ремонт і будівництво автодоріг до 30% обсягу субвенції з держбюджету на ці цілі.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Офіс президента закон бюджетні кошти бюджет президент
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