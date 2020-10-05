В течение недели по программе "5-7-9%" выдали 820 миллионов - Минфин

Всего за время действия программы банки выдали 4127 кредитов

Всего за время действия программы банки выдали 4127 кредитов

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В течение прошлой недели уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 322 кредита на общую сумму 820 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает RegioNews.

По данным министерства, 72% от общей суммы составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов, это около 592 млн грн.

15% (120 млн грн) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств достигают 13% (108 млн грн).

Всего за время действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 4127 займов на 9,883 млрд грн. Из них 7,760 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 1,608 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 515 млн грн - на пополнение оборотных средств", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заем по программе "5-7-9%" можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, банке "Львов", ПУМБ и еще 12 других банках.

Напомним, Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год, в документе говорится об увеличении расходов на МВД и уменьшение - на субсидии.