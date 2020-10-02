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02 жовтня 2020, 15:26 3

Аваков просить ще 1,9 мільярди із Фонду боротьби з COVID-19

02 жовтня 2020, 15:26 3
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Кошти хочуть спрямувати на доплати поліцейським
Кошти хочуть спрямувати на доплати поліцейським
Фото: Нацполіція
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить надати додатково 1,979 мільярдів гривень на доплати поліцейським із Фонду боротьби з COVID-19.

Відповідний лист направило Міністерство внутрішніх справ до Кабміну, передає RegioNews.

У зверненні МВС зазначається, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень.

Станом на кінець серпня витрачено 99,4 % виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.

У листі МВС надані розрахунки, відповідно до яких, на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19, безпосередньо на запобігання і боротьбу з коронавірусом направлено 38,17 млрд грн.

коронавірус Кабмін Арсен Аваков фонд COVID-19 МВС
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