Кабмін пропонує збільшити фінансування Офісу президента майже на 40%
Забезпечення діяльності глави держави обійдеться українцям у 1269,1 мільйонів гривень
Забезпечення діяльності глави держави обійдеться українцям у 1269,1 мільйонів гривень
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Офісу Президента Володимира Зеленського на 39% у 2021 році.
Про це свідчить проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік, пише RegioNews.
Згідно з документом, забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.
Цьогоріч на обслуговування Офісу президента витратили 909 058,7 млн грн. Таким чином, витрати на Офіс Зеленського планують збільшити на 39%.
Нагадаємо, вчора увечері Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2021.
Коментуючи проект держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.
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