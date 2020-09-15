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Кабмін пропонує збільшити фінансування Офісу президента майже на 40%
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15 вересня 2020, 21:37 4

Кабмін пропонує збільшити фінансування Офісу президента майже на 40%

15 вересня 2020, 21:37 4
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Забезпечення діяльності глави держави обійдеться українцям у 1269,1 мільйонів гривень
Забезпечення діяльності глави держави обійдеться українцям у 1269,1 мільйонів гривень
Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Офісу Президента Володимира Зеленського на 39% у 2021 році.

Про це свідчить проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік, пише RegioNews.

Згідно з документом, забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.

Цьогоріч на обслуговування Офісу президента витратили 909 058,7 млн грн. Таким чином, витрати на Офіс Зеленського планують збільшити на 39%.

Нагадаємо, вчора увечері Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2021.

Коментуючи проект держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.

Офіс президента бюджет бюджетні кошти Володимир Зеленський президент законопроєкт
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