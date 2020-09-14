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14 вересня 2020, 21:46 1

Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2021

14 вересня 2020, 21:46 1
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Документ передано на розгляд керівництву Ради
Документ передано на розгляд керівництву Ради
Фото з відкритих джерел
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На розгляд Верховної Ради внесено проект державного бюджету на 2021 рік.

Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект №4000 про державний бюджет України на 2021 рік, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно з картою документа, законопроект передано на розгляд керівництва Ради, а також парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, Мінфін направив до Кабміну проект держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проект державного бюджету на 2021 рік.

Коментуючи проект держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.

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