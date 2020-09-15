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Кабмин предлагает увеличить финансирование Офиса президента почти на 40%
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15 сентября 2020, 21:37 4

Кабмин предлагает увеличить финансирование Офиса президента почти на 40%

15 сентября 2020, 21:37 4
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Обеспечение деятельности главы государства обойдется украинцам в 1269,1 миллионов гривен
Обеспечение деятельности главы государства обойдется украинцам в 1269,1 миллионов гривен
Фото из открытых источников
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Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Офиса Президента Владимира Зеленского на 39% в 2021 году.

Об этом говорится в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год, пишет RegioNews.

Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание ОПУ обойдется украинцам в 1269.1 миллионов гривен.

В этом году на обслуживание Офиса президента потратили 909 058,7 млн грн. Таким образом, расходы на Офис Зеленского планируют увеличить на 39%.

Напомним, вчера вечером Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2021.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

Офис президента бюджет бюджетные деньги Владимир Зеленский президент законопроект
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