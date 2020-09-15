Росія спростувала заяву Зеленського про згоду на участь у нормандському саміті

У МЗС Росії заявили, що Москва не готова до нормандського саміту

У МЗС Росії заявили, що Москва не готова до нормандського саміту

Фото: 112 канал

У Росії вважають, що підстав для проведення нового саміту в нормандскому форматі немає.

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал ICTV.

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що всі лідери дали згоду на переговори, які можуть відбутися після другої зустрічі їхніх помічників.

Це неправда. І на переговорах радників та політрадників у Берліні минулої п’ятниці Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає, – зазначив російський дипломат.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього офіційного візиту до Австрії президент України Володимир Зеленський анонсував саміт лідерів країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України і Росії. За його словами, згоду на проведення саміту дали усі четверо лідерів країн-учасниць четвірки.