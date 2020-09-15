До Держбюджету надійшло понад 1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро"

Переможець аукціону виконав всі умови для отримання права власності

Переможець аукціону виконав всі умови для отримання права власності

Фото: Facebook

В державний бюджет України надійшло 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 грн від приватизації готелю "Дніпро".

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна України, передає RegioNews.

До Державного бюджету надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", аукціон якого 15 липня провів ФДМУ. Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з моменту оголошення результатів аукціону, як вказано, переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам законодавства.

Після дотримання всіх процедур, передбачених законодавством, і після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

17 серпня стало відомо, що приватизацію київського готелю "Дніпро" намагаються оскаржити в суді.