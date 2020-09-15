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15 сентября 2020, 11:16 7

В Госбюджет поступило более 1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр"

15 сентября 2020, 11:16 7
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Победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности
Победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности
Фото: Facebook
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В государственный бюджет Украины поступил 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн от приватизации гостиницы "Днепр".

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины, передает RegioNews.

В Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", аукцион которого 15 июля провел ФГИУ. Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива", - говорится в сообщении.

Начиная с момента объявления результатов аукциона, как указано, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами власти на соответствие требованиям законодательства.

После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины.

Напомним, 15 июля Гостиницу "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".

Отель "Днепр" купил основатель кіберкоманди NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой кибеспортивний проект.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельности" средств, после чего подписывается договор.

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