Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2021

Документ передан на рассмотрение руководству Рады

Документ передан на рассмотрение руководству Рады

Фото из открытых источников

На рассмотрение Верховной Рады внесен проект государственного бюджета на 2021 год.

Кабинет министров внес в парламент законопроект №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно карте документа, законопроект передан на рассмотрение руководства Рады, а также в парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.