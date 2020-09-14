Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2021
Документ передан на рассмотрение руководству Рады
Документ передан на рассмотрение руководству Рады
На рассмотрение Верховной Рады внесен проект государственного бюджета на 2021 год.
Кабинет министров внес в парламент законопроект №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу парламента.
Согласно карте документа, законопроект передан на рассмотрение руководства Рады, а также в парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.
Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.
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