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02 вересня 2020, 21:15 4

Верховна Рада заборонила велику приватизацію під час карантину

02 вересня 2020, 21:15 4
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Верховна Рада ввела мораторій на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину.

Про це пише RegioNews з посиланням на Слово і Діло.

Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникнення і розповсюдження коронавирусной хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - сказано в документі.

Також цим законом Рада підтримала запровадження парламентського контролю за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет ВР, до предмета відання якого належать питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет, згідно з законом, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень у чинне законодавство по приватизації. Також він буде заслуховувати звіт про роботу Фонду державного майна і про хід приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств і відомств з питань приватизації.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон про військово-цивільних адміністраціях в ВІДГ.

приватизація карантин Верховна Рада голосування законопроєкт заборона
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