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02 вересня 2020, 17:28 5

Українцям, які мають інвалідність з дитинства, удвічі підвищать надбавки на догляд

02 вересня 2020, 17:28 5
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Документ було схвалено сьогодні
Документ було схвалено сьогодні
Рixabay
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Особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Верховна Рада схвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №2031.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Надбавки на догляд підвищаться наступним чином:

  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200%;
  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.

Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – з 15% до 75%.

Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:

  • з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
  • з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:

  • з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
  • з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Рада дозволить дітям-сиротам жити у прийомних сім'ях до 23 років.

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