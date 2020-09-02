Українцям, які мають інвалідність з дитинства, удвічі підвищать надбавки на догляд
Особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Верховна Рада схвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №2031.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Надбавки на догляд підвищаться наступним чином:
- особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200%;
- особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.
Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – з 15% до 75%.
Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:
- з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:
- з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
- з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Рада дозволить дітям-сиротам жити у прийомних сім'ях до 23 років.