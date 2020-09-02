Верховная Рада запретила большую приватизацию во время карантина
Верховная Рада ввела мораторий на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на время карантина.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Слово и Дело.
Временно, на период установления Кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - сказано в документе.
Также данным законом Рада поддержала введение парламентского контроля за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет ВР, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.
Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.
Напомним, сегодня Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ.