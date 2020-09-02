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02 сентября 2020, 21:15

Верховная Рада запретила большую приватизацию во время карантина

02 сентября 2020, 21:15
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Фото: Страна
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Верховная Рада ввела мораторий на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на время карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Слово и Дело.

Временно, на период установления Кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - сказано в документе.

Также данным законом Рада поддержала введение парламентского контроля за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет ВР, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.

Напомним, сегодня Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ.

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