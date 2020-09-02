Кабмін затвердив стратегію реформування держбанків

Ухвалений варіант, запропонований Міністерством фінансів України

Ухвалений варіант, запропонований Міністерством фінансів України

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Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 2 вересня, пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністества фінансів України.

Згідно із затвердженими Кабміном Основами стратегічного реформування банківського сектора, держава зокрема планує:

впровадити стратегії для кожного державного банку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;

захищати і підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів у наглядовій раді, з забезпеченням необхідного рівня підзвітності

Нагадаємо, з 1 жовтня НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок і банкноти, випущені до 2003 року.