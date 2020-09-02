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02 вересня 2020, 15:55 5

Кабмін готується працювати в режимі онлайн

02 вересня 2020, 15:55 5
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Ймовірно, таким же чином працюватимуть урядові комітети
Ймовірно, таким же чином працюватимуть урядові комітети
Фото: скрін відео
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На тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін ухвалить постанову про можливість проведення засідань в режимі онлайн.

Про це під час чергового засідання заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Щоденна статистика підтверджує, що небезпека Covid-19 залишається стабільно високою. Для забезпечення результативної роботи Кабінету Міністрів я вважаю за необхідне ухвалити постанову про можливість проведення засідань уряду у режимі онлайн", - розповів прем`єр.

Шмигаль наголосив, що з юридичної точки зору це цілком законно.

Окрім Кабміну, ми також розглянемо це питання і для роботи урядових комітетів. Таким буде альтернативний план для роботи уряду в умовах підвищення загроз щодо захворюваності на коронавірус", - повідомив керівник уряду.

На думку прем’єр-міністра, ухвалення цієї постанови забезпечить безперебійну роботу уряду.

Нагадаємо, у ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів.

коронавірус Кабмін карантин Деніс Шмигаль уряд комітет онлайн
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