Кабмін готується працювати в режимі онлайн
На тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін ухвалить постанову про можливість проведення засідань в режимі онлайн.
Про це під час чергового засідання заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
Щоденна статистика підтверджує, що небезпека Covid-19 залишається стабільно високою. Для забезпечення результативної роботи Кабінету Міністрів я вважаю за необхідне ухвалити постанову про можливість проведення засідань уряду у режимі онлайн", - розповів прем`єр.
Шмигаль наголосив, що з юридичної точки зору це цілком законно.
Окрім Кабміну, ми також розглянемо це питання і для роботи урядових комітетів. Таким буде альтернативний план для роботи уряду в умовах підвищення загроз щодо захворюваності на коронавірус", - повідомив керівник уряду.
На думку прем’єр-міністра, ухвалення цієї постанови забезпечить безперебійну роботу уряду.
Нагадаємо, у ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів.