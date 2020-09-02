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02 вересня 2020, 16:34 5

Кабмін подасть до кінця року близько 30 євроінтеграційних законів

02 вересня 2020, 16:34 5
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Вони націлені на поглибленні співробітництва з ЄС в різних сферах
Вони націлені на поглибленні співробітництва з ЄС в різних сферах
Фото: Кабмін
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До кінця року уряд планує подати до парламенту близько 30 законів, що стосуються європейської інтеграції.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає RegioNews.

До кінця року ми плануємо близько 30 законів подати на розгляд Верховній Раді, які будуть стосуватися Європейської інтеграції", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін продовжує приймати євроінтеграційні проекти, які посилюють співробітництво України з Європейським Союзом.

Мова йде про продовження угод про співробітництво у таких сферах, як підтримка ЄС у відновленні української економіки, підтримка ЄС у реформі у сфері юстиції та верховенства права, співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що ці угоди спрямовані на виконання програми уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка отримує Україна від ЄС.

Нагадаємо, Кабмін готується працювати в режимі онлайн, ймовірно, таким же чином працюватимуть урядові комітети.

Кабмін Європа Верховна Рада Деніс Шмигаль законопроєкт
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