Кабмін подасть до кінця року близько 30 євроінтеграційних законів

Вони націлені на поглибленні співробітництва з ЄС в різних сферах

Вони націлені на поглибленні співробітництва з ЄС в різних сферах

Фото: Кабмін

До кінця року уряд планує подати до парламенту близько 30 законів, що стосуються європейської інтеграції.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає RegioNews.

До кінця року ми плануємо близько 30 законів подати на розгляд Верховній Раді, які будуть стосуватися Європейської інтеграції", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін продовжує приймати євроінтеграційні проекти, які посилюють співробітництво України з Європейським Союзом.

Мова йде про продовження угод про співробітництво у таких сферах, як підтримка ЄС у відновленні української економіки, підтримка ЄС у реформі у сфері юстиції та верховенства права, співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що ці угоди спрямовані на виконання програми уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка отримує Україна від ЄС.

Нагадаємо, Кабмін готується працювати в режимі онлайн, ймовірно, таким же чином працюватимуть урядові комітети.