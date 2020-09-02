Шмигаль назвав причину зниження урожаю зернових в Україні

Найбільше від посухи постраждала Одеська область

Найбільше від посухи постраждала Одеська область

Фото: Кабмін

Цього року урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менше, ніж минулого року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, передає RegioNews.

За його словами, основною причиною зниження урожаю стали погодні умови та посуха, зокрема, дуже сильно постраждала Одеська область.

За прогнозами Міністерства економіки та експертів, у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина - негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що аграрії та фермери постійно звертались до уряду з проханням про створення ефективної системи зрошувальних проектів.

На наступний рік ми запланували під егідою програми президента "Велике будівництво" розглянути створення зрошувальних систем у південних областях України", - додав глава Уряду.

Нагадаємо, уряд перерахував 8,5 мільярда освітньої субвенції для регіонів - Шмигаль, кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування.