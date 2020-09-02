НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року

Зазначені банкноти і монети перестають бути засобом платежу з 1 жовтня 2020 року

Зазначені банкноти і монети перестають бути засобом платежу з 1 жовтня 2020 року

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Національний банк України презентував майбутні зміни у банкнотно-монетному ряді гривні, спрямовані на подальше впорядкування готівкового обігу національної валюти та спрощення розрахунків.

Про це пише RegioNews з посиланням на Національний банк України.

У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці. Він стане впорядкованим та зручним", – наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

З 1 жовтня 2020 року зазначені монети і банкноти не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Нацбанк вилучатиме їх з готівкового обігу. Тобто з 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

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