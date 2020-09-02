Кабмин утвердил стратегию реформирования госбанков

Принят вариант, предложенный Министерством финансов Украины

Принят вариант, предложенный Министерством финансов Украины

Фото из открытых источников

Соответствующее решение принято на заседании правительства 2 сентября, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министества финансов Украины.

В соответствии с утвержденными Кабмином Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство в частности планирует:

внедрить стратегии для каждого государственного банка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности

Напомним, с 1 октября НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года.