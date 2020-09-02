Кабмин утвердил стратегию реформирования госбанков
Принят вариант, предложенный Министерством финансов Украины
Принят вариант, предложенный Министерством финансов Украины
Правительство одобрило стратегию реформирования государственного банковского сектора.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 2 сентября, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министества финансов Украины.
В соответствии с утвержденными Кабмином Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство в частности планирует:
- внедрить стратегии для каждого государственного банка;
- к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
- сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
- защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности
Напомним, с 1 октября НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года.
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