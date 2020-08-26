Кабінет міністрів підвищив зарплати для бюджетників

Вони зростуть разом із підвищенням мінімальної зарплати

Вони зростуть разом із підвищенням мінімальної зарплати

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів під час засідання 26 серпня підвищив зарплати працівників бюджетної сфери, постанова набере чинності з 1 вересня.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

В Кабміні наголошують, що необхідність підвищення зарплат виникла через підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Так, 1 січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду (2 102 грн) та мінімальною заробітною платою (4 723 грн) становило 44,5%”, - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Зокрема, з 1 вересня буде встановлено посадові оклади для працівників 1 тарифного розряду у розмірі 2 225 гривень, що у співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати 5 тисяч гривень буде становити 44,5%.

Також зросли розміри зарплат за всіма тарифними розрядами відповідно до розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

Нагадаємо, Кабмін офіційно погодив Сергія Сергійчука новим головою Черкаської ОДА, погодження відбулось на засіданні Уряду.