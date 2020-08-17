Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ
Нацбанк розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна” повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає RegioNews.
За його словами, свіжий макроекономічний прогноз НБУ побудований на припущенні, що другий транш Україна отримає до кінця цього року.
Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму. Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - розповів Шевченко.
Він додав, що Нацбанк перебуває у постійному діалозі із МВФ та іншими міжнародними партнерами.
Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, в НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні. Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання курсу.
Також голова НБУ Шевченко заявив, що не отримував завдань від Зеленського. Він каже, що Нацбанк проводитиме незалежну політику.