Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ

Головний фінансовий регулятор країни перебуває у постійному діалозі з міжнародними партнерами

Головний фінансовий регулятор країни перебуває у постійному діалозі з міжнародними партнерами

Фото: flickr

Нацбанк розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна” повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає RegioNews.

За його словами, свіжий макроекономічний прогноз НБУ побудований на припущенні, що другий транш Україна отримає до кінця цього року.

Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму. Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - розповів Шевченко.

Він додав, що Нацбанк перебуває у постійному діалозі із МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, в НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні. Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання курсу.

Також голова НБУ Шевченко заявив, що не отримував завдань від Зеленського. Він каже, що Нацбанк проводитиме незалежну політику.