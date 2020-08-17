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17 серпня 2020, 13:46 2

Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ

17 серпня 2020, 13:46 2
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Головний фінансовий регулятор країни перебуває у постійному діалозі з міжнародними партнерами
Головний фінансовий регулятор країни перебуває у постійному діалозі з міжнародними партнерами
Фото: flickr
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Нацбанк розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна” повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає RegioNews.

За його словами, свіжий макроекономічний прогноз НБУ побудований на припущенні, що другий транш Україна отримає до кінця цього року.

Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму. Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - розповів Шевченко.

Він додав, що Нацбанк перебуває у постійному діалозі із МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, в НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні. Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання курсу.

Також голова НБУ Шевченко заявив, що не отримував завдань від Зеленського. Він каже, що Нацбанк проводитиме незалежну політику.

МВФ Нацбанк Кирило Шевченко Транш кредит бюджет
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