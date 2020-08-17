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17 серпня 2020, 10:32 2

В НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні

17 серпня 2020, 10:32 2
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Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання курсу
Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання курсу
Фото з відкритих джерел
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Плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівництві Національного банку.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко, передає RegioNews.

"Плаваючий курс, а отже, відображає попит та пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку – гривня повинна не тільки девальвувати, але і зміцнюватися", – упевнений глава Нацбанку.

Він зауважив, що Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну, так і в іншу сторону.

Разом з тим, за його словами, НБУ не буде публікувати точні критерії, за якими він визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями.

"Ці критерії публікувати не будемо, оскільки вони тільки розв'яжуть руки для валютних спекуляцій. Якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів", – роз'яснив Кирило Шевченко.

Він вважає, що питання прийнятної курсової волатильності можна обговорювати. Але при цьому, як зазначив Шевченко, було б неправильно говорити про те, що така волатильність, як було з початку минулого року, є нормальним для ринку України.

Раніше повідомлялося, що Кабмін не буде вимагати від Нацбанку девальвації гривні.

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