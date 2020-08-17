Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ

Главный финансовый регулятор страны находится в постоянном диалоге с международными партнерами

Главный финансовый регулятор страны находится в постоянном диалоге с международными партнерами

Фото: flickr

Нацбанк рассчитывает до конца 2020 года получить второй транш от Международного валютного фонда.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает RegioNews.

По его словам, свежий макроэкономический прогноз НБУ построен на предположении, что второй транш Украина получит до конца этого года.

Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума. Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков", - рассказал Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ и другими международными партнерами.

Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течении текущего года", - отметил Шевченко.

Напомним, в НБУ обещают сохранить плавающий курс гривны. Нацбанк будет сглаживать чрезмерные колебания курса.

Также глава НБУ Шевченко заявил, что не получал заданий от Зеленского. Он говорит, что Нацбанк будет проводить независимую политику.