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17 серпня 2020, 11:35 3

Я не отримував завдань від Зеленського, - голова НБУ Шевченко

17 серпня 2020, 11:35 3
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Глава НБУ каже, що Нацбанк проводитиме незалежну політику
Глава НБУ каже, що Нацбанк проводитиме незалежну політику
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський не ставив голові Нацбанку Кирилу Шевченкові будь-які конкретні завдання перед внесенням його кандидатури в парламент на посаду.

Як повідомляє RegioNews, про це Шевченко заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Не секрет, що при виборі кандидата на главу Національного банку проводились консультації з банківським сектором. І з Національним банком, і з державними банками. Я можу припускати, що за результатами цього обговорення, де називалося моє прізвище як потенційного кандидата, у нас і відбулося спілкування з президентом ", - розповів Шевченко.

"У спілкуванні з президентом не було ніяких завдань. Не було такого, що він поставив завдання, про що сильно популярно говорити - курс. Національний банк повинен і буде проводити незалежну політику в рамках того мандата, яке було йому надано законом. А для президента важливо, щоб ця політика була ефективною, щоб люди відчували її результати. Така у нас була розмова з президентом", - заявив глава НБУ.

На питання про те, хто рекомендував його кандидатуру Зеленському, глава Нацбанку уточнив, що чув багато прізвищ і що це чинні банкіри.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

16 липня у Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет. Того ж дня Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку

НБУ Нацбанк курс валют президент банки
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