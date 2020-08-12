Руководство "Укроборонпрома" поменяют в ближайшее время – Уруский
«Укроборонпром» превратится в государственную управляющую компанию
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, пишет Regioews со ссылкой на Укринформ.
Концерн "Укроборонпром" подвергнется существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет изменен, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно изменение и всей команды, которая работала там последний год", - сказал Уруский.
Вице-премьер добавил, что возможно будет изменено и название концерна "Укроборонпром", ибо "это название уже стала токсичной в Украине".
Кроме того, Уруский добавил, что "Укроборонпром" превратится в государственную управляющую компанию.
Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал Уруский.
По его словам, в ОПК планируют создать еще аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся, кроме предприятий Государственного космического агентства, авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".
Также, отметил Уруский, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Этот центр также будет входить в аэрокосмическую холдинговую компанию.
Напомним, 29 июля Абромавичус сообщил, что может уйти с поста гендиректора "Укроборонпрома".