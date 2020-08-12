Прокурор Закарпатської області написав заяву про звільнення
Причини його звільнення наразі невідомі
Причини його звільнення наразі невідомі
Прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, який перебував на посаді упродовж 4 років, написав заяву про звільнення.
Про це повідомляє місцеве видання "Перший”, передає RegioNews.
За інформацією видання, Гаврилюк складе свої повноваження з 25 серпня.
Володимир Гаврилюк працював заступником прокурора Личаківського району Львова, у 2014 році очолив прокуратуру Ужгорода.
Причини його звільнення поки що невідомі.
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