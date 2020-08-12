Прокурор Закарпатської області написав заяву про звільнення

Причини його звільнення наразі невідомі

Причини його звільнення наразі невідомі

Фото: Facebook

Прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, який перебував на посаді упродовж 4 років, написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший”, передає RegioNews.

За інформацією видання, Гаврилюк складе свої повноваження з 25 серпня.

Володимир Гаврилюк працював заступником прокурора Личаківського району Львова, у 2014 році очолив прокуратуру Ужгорода.

Причини його звільнення поки що невідомі.

Нагадаємо, із Закарпатської ОДА звільняється заступник Олексія Петрова, про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив.