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12 серпня 2020, 17:29 11

Прокурор Закарпатської області написав заяву про звільнення

12 серпня 2020, 17:29 11
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Причини його звільнення наразі невідомі
Причини його звільнення наразі невідомі
Фото: Facebook
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Прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, який перебував на посаді упродовж 4 років, написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший”, передає RegioNews.

За інформацією видання, Гаврилюк складе свої повноваження з 25 серпня.

Володимир Гаврилюк працював заступником прокурора Личаківського району Львова, у 2014 році очолив прокуратуру Ужгорода.

Причини його звільнення поки що невідомі.

Нагадаємо, із Закарпатської ОДА звільняється заступник Олексія Петрова, про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив.

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