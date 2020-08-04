На Полтавщині згоріло вісім гектарів лісу

Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки

Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки

У селі Милорадове, в лісовому масиві Борівського лісництва ДП "Полтавське лісове господарство", що на Полтавщині, сталася масштабна пожежа

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