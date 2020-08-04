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04 серпня 2020, 10:45 7

На Полтавщині згоріло вісім гектарів лісу

04 серпня 2020, 10:45 7
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Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки
Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки
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У селі Милорадове, в лісовому масиві Борівського лісництва ДП "Полтавське лісове господарство", що на Полтавщині, сталася масштабна пожежа

Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, передає RegioNews.

Подія трапилася вчора, 3 серпня, вогонь знищив вісім гектарів верхового лісу та вісім гектарів лісової підстилки. Вогнеборцям вдалося врятувати територію, площею в 11,5 гектарів.

Наразі фахівці встановлюють причини займання та збитки, які понесло лісництво.

Нагадаємо, що в Україні з 4 по 6 серпня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.

ліс пожежа збитки рятувальники Полтавська область
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