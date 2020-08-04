На Полтавщині згоріло вісім гектарів лісу
Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки
Вогонь знищив вісім гектарів лісу та стільки ж гектарів лісової підстилки
У селі Милорадове, в лісовому масиві Борівського лісництва ДП "Полтавське лісове господарство", що на Полтавщині, сталася масштабна пожежа
Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, передає RegioNews.
Подія трапилася вчора, 3 серпня, вогонь знищив вісім гектарів верхового лісу та вісім гектарів лісової підстилки. Вогнеборцям вдалося врятувати територію, площею в 11,5 гектарів.
Наразі фахівці встановлюють причини займання та збитки, які понесло лісництво.
Нагадаємо, що в Україні з 4 по 6 серпня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.
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