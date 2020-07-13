17:37  13 липня
Ексміністра Кожару триматимуть під вартою до 25 серпня
19:12  13 липня
Винуватцеві ДТП під Києвом, у якій загинуло четверо людей, оголошено про підозру
18:18  13 липня
На Донбасі загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 16:20 3

Рада направила майже 1,3 млрд грн із антикоронавірусного фонду на місцеві вибори

13 липня 2020, 16:20 3
Читайте также на русском языке
Кошти спрямовані на проведення чергових місцевих виборів та проміжних виборів до парламенту
Кошти спрямовані на проведення чергових місцевих виборів та проміжних виборів до парламенту
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

13 липня Верховна Рада перенаправила 1 млрд 263 млн грн. із Фонду по боротьбі з коронавірусом на проведення місцевих виборів.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції Верховної Ради, передає RegioNews.

За внесення змін до додатків №3 та №6 Закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 330 народних депутатів.

Зменшивши видатки загального фонду на 1 263 954,1 тис. гривень за бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", - йдеться у рішенні.

Видатки збільшили за наступними бюджетними програмами:

На 10 841,5 тис. грн. збільшено фінансування програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

На 994,8 тис. грн. зросло фінансування програми "Проведення виборів народних депутатів України", а також 1 252 117,8 тис. грн. - "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Нагадаємо, 13 липня Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори.

коронавірус финансирование фонд бюджет Верховна Рада Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лікарні Закарпаття майже повністю заповнені хворими COVID-19
13 липня 2020, 15:56
Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори
13 липня 2020, 15:41
"Євросолідарність" вимагає розслідувати фальсифікації справ проти Порошенка
13 липня 2020, 14:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Всі блоги »