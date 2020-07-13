Рада направила майже 1,3 млрд грн із антикоронавірусного фонду на місцеві вибори

Кошти спрямовані на проведення чергових місцевих виборів та проміжних виборів до парламенту

Кошти спрямовані на проведення чергових місцевих виборів та проміжних виборів до парламенту

Фото: flickr

13 липня Верховна Рада перенаправила 1 млрд 263 млн грн. із Фонду по боротьбі з коронавірусом на проведення місцевих виборів.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції Верховної Ради, передає RegioNews.

За внесення змін до додатків №3 та №6 Закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 330 народних депутатів.

Зменшивши видатки загального фонду на 1 263 954,1 тис. гривень за бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", - йдеться у рішенні.

Видатки збільшили за наступними бюджетними програмами:

На 10 841,5 тис. грн. збільшено фінансування програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

На 994,8 тис. грн. зросло фінансування програми "Проведення виборів народних депутатів України", а також 1 252 117,8 тис. грн. - "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Нагадаємо, 13 липня Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори.