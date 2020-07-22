Мінсоцполітики розробляє програму підвищення пенсій

Про це йдеться у повідомленні міністра соціальної політики Марини Лазебної, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, програму підвищення пенсій можуть показати вже через місяць. Вона буде включати перерахунок виплат відповідно з підвищенням мінімальної заробітної плати.

У цьому році, якщо у нас буде встановлена мінімальна заробітна плата на рівні 5 тисяч гривень, то мінімальна пенсія для осіб старше 65 років — чоловіків до 35 років та для жінок з 30 роками стажу — повинна складати 40% від мінімальної заробітної плати. Крім того, у нас ще буде планове підвищення пенсійних виплат у грудні для осіб, які втратили працездатність", — пояснила Лазебна.