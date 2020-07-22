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22 липня 2020, 16:14 17

Мінсоцполітики розробляє програму підвищення пенсій

22 липня 2020, 16:14 17
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Збільшити пенсійні виплати мають намір у 2021 році
Збільшити пенсійні виплати мають намір у 2021 році
Фото з відкритих джерел
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Міністерство соціальної політики України готує програму підвищення пенсійних виплат у 2021 році, які повинні перерахувати, в тому числі, з урахуванням зростання мінімальної зарплати

Про це йдеться у повідомленні міністра соціальної політики Марини Лазебної, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, програму підвищення пенсій можуть показати вже через місяць. Вона буде включати перерахунок виплат відповідно з підвищенням мінімальної заробітної плати.

У цьому році, якщо у нас буде встановлена мінімальна заробітна плата на рівні 5 тисяч гривень, то мінімальна пенсія для осіб старше 65 років — чоловіків до 35 років та для жінок з 30 роками стажу — повинна складати 40% від мінімальної заробітної плати. Крім того, у нас ще буде планове підвищення пенсійних виплат у грудні для осіб, які втратили працездатність", — пояснила Лазебна.

Нагадаємо, з 1 липня мінімальний розмір пенсії збільшився з 1638 до 1712 грн.

зарплати міністр пенсія пенсіонери Програма соціальні виплати Лазебна Марина
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