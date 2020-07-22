Минсоцполитики разрабатывает программу повышения пенсий

Увеличить пенсионные выплаты намереваются в 2021 году

Увеличить пенсионные выплаты намереваются в 2021 году

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Министерство социальной политики Украины готовит программу повышения пенсионных выплат в 2021 году, которые должны пересчитать, в том числе, с учетом роста минимальной зарплаты

Об этом говорится в сообщении министра социальной политики Марины Лазебной, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, программу повышения пенсий могут показать уже через месяц. Она будет включать перерасчет выплат в соответствии с повышением минимальной заработной платы.

В этом году, если у нас будет установлена ​​минимальная заработная плата на уровне 5 тысяч гривен, то минимальная пенсия для лиц старше 65 лет — мужчин с 35 годами и для женщин с 30 годами стажа — должна составлять 40% от минимальной заработной платы. Кроме того, у нас еще будет плановое повышение пенсионных выплат в декабре для лиц, утративших трудоспособность", — пояснила Лазебная.

Напомним, с 1 июля минимальный размер пенсии увеличился с 1638 до 1712 грн.