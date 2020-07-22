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22 липня 2020, 11:39 8

У Сумах ресторатори вимагають, щоб їм дозволили працювати після 23:00

22 липня 2020, 11:39 8
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Заклади перебувають на межі закриття, працівники звільнені або знаходяться у неоплачуваних відпустках
Заклади перебувають на межі закриття, працівники звільнені або знаходяться у неоплачуваних відпустках
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 22 липня, біля будівлі Сумської міської ради власники розважальних закладів, барів та ресторанів збирали підписи під зверненням до місцевих депутатів з вимогою дозволити роботу закладів після 23.00.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Більшість людей працює до 19.00, і можливості відпочивати у них немає. Зі своєї сторони, ми завжди дотримуємося протиепідемічних заходів у своїх закладах", - йдеться у зверненні.

Адміністраторка дитячої зони розважального центру Тетяна Коноваленко розповіла, що вона п’ять місяців знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, а її родина знаходиться на грані відчаю.

Раніше повідомлялось, що Херсонська ОДА звернулась до Уряду з проханням дозволити роботу клубів і ресторанів у нічний час доби.

зарплати протест Суми робота ресторан
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