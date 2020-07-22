У Сумах ресторатори вимагають, щоб їм дозволили працювати після 23:00

Заклади перебувають на межі закриття, працівники звільнені або знаходяться у неоплачуваних відпустках

Заклади перебувають на межі закриття, працівники звільнені або знаходяться у неоплачуваних відпустках

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 22 липня, біля будівлі Сумської міської ради власники розважальних закладів, барів та ресторанів збирали підписи під зверненням до місцевих депутатів з вимогою дозволити роботу закладів після 23.00.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Більшість людей працює до 19.00, і можливості відпочивати у них немає. Зі своєї сторони, ми завжди дотримуємося протиепідемічних заходів у своїх закладах", - йдеться у зверненні.

Адміністраторка дитячої зони розважального центру Тетяна Коноваленко розповіла, що вона п’ять місяців знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, а її родина знаходиться на грані відчаю.

Раніше повідомлялось, що Херсонська ОДА звернулась до Уряду з проханням дозволити роботу клубів і ресторанів у нічний час доби.