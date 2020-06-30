З 1 липня в Україні зростуть пенсії

Мінімальний розмір пенсії збільшиться з 1638 до 1712 грн

Мінімальний розмір пенсії збільшиться з 1638 до 1712 грн

Фото: Пенсійний фонд України

Українцям перерахують пенсії та інші соцвиплати через зміну розміру прожиткового рівня з наступного місяця.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, пише RegioNews.

У відомстві заявляють, що мінімальний розмір пенсії зросте з 1638 до 1712 грн. Учасники бойових дій замість 2702 грн мінімально отримуватимуть 2824 грн. Крім того, збільшать виплати для осіб з інвалідністю, учасників війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, жертв нацистських переслідувань тощо.

Пенсійний фонд зазначає, що пенсії, надбавки та інші доплати зростуть і в працюючих, і в безробітних людей. Розмір виплат зміниться в залежності від складових розрахунку тієї чи іншої особи.

Українці зможуть отримати оновлені пенсії з 4 липня.

Детальніше з розмірами підвищених виплат для певних категорій громадян можна ознайомитися тут.

Як відомо, з 1 липня прожитковий мінімум для однієї особи складатиме 2118 грн. Також в Україні зросте допомога по безробіттю, мінімальний розмір аліментів, "декретні" та інші соціальні виплати.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще в цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.

Тим часом, за даними Держстату середня зарплата в Україні за травень виросла на 112 гривень.