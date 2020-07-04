Закон про заборону банкам штрафувати за прострочення кредитів набув чинності
Раніше закон був підписаний президентом
Раніше закон був підписаний президентом
4 липня набув чинності закон №3297, який забороняє банкам нараховувати штрафні санкції за кредитами під час дії карантину.
Про це повідомляє газета Верховної Ради України "Голос України", передає RegioNews.
Закон звільняє позичальника від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту у період карантину, а також у 30-денний термін після його закінчення.
Документ вносить зміни до прикінцевих положень Господарського та Цивільного кодексів.
Закон був оприлюднений у газеті "Голос України" 3 липня, і набув чинності наступного дня після публікації.
Нагадаємо, 16 червня Рада заборонила банкам нараховувати штрафи за кредитами під час карантину.
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