Рада заборонила банкам нараховувати штрафи за кредитами під час карантину

Рішення підтримали 344 народних депутатів

Рішення підтримали 344 народних депутатів

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Верховна Рада України прийняла законопроект №3297, який забороняє банкам в країні нараховувати штрафні санкції за кредитами під час дії карантину.

Про це передає RegioNews з посиланням на 112.ua.

ВР ухвалила відповідний закон у другому читанні, рішення підтримали 344 народних депутатів України.

Законом передбачається звільнення позичальника від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту у період карантину, запровадженого з-за епідемії коронавіруса, а також і в 30-денний термін після його закінчення.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.