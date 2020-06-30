С 1 июля в Украине вырастут пенсии

Минимальный размер пенсии увеличится с 1638 до 1712 грн

Минимальный размер пенсии увеличится с 1638 до 1712 грн

Фото: Пенсионный фонд Украины

Украинцам пересчитают пенсии и другие соцвыплаты в связи с изменением размера прожиточного уровня со следующего месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, пишет RegioNews.

В ведомстве заявляют, что минимальный размер пенсии возрастет с 1638 до 1712 грн. Участники боевых действий вместо 2702 грн минимально будут получать 2824 грн. Кроме того, увеличат выплаты для лиц с инвалидностью, участников войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, жертв нацистских преследований и тому подобное.

Пенсионный фонд отмечает, что пенсии, надбавки и другие доплаты вырастут и у работающих, и у безработных людей. Размер выплат изменится в зависимости от составляющих расчета того или иного лица.

Украинцы смогут получить обновленные пенсии с 4 июля.

Подробнее с размерами повышенных выплат для определенных категорий граждан можно ознакомиться здесь.

Как известно, с 1 июля прожиточный минимум для одного человека составит 2118 грн. Также в Украине вырастет пособие по безработице, минимальный размер алиментов, "декретные" и другие социальные выплаты.

Напомним, вчера, 28 июня, президент Украины анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен еще в этом году. Повышение должно произойти с 1 сентября.

Тем временем, по данным Госстата средняя зарплата в Украине за май выросла на 112 гривен.