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12 червня 2020, 15:24 1

Україна отримала перший транш від МВФ

12 червня 2020, 15:24 1
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Транш склав $2,1 млрд
Транш склав $2,1 млрд
pixabay.com
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Глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає RegioNews.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду?", - написав Смолій.

Він додав, що з учорашнього дня кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять в SDR.

Голова Нацбанку зазначив, що гроші вже в бюджеті країни.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.

В уряді рассказали на що витратять кошти першого траншу МВФ.

МВФ допомога гроші бюджет Транш
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