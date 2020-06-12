Україна отримала перший транш від МВФ

Транш склав $2,1 млрд

Транш склав $2,1 млрд

pixabay.com

Глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає RegioNews.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду?", - написав Смолій.

Він додав, що з учорашнього дня кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять в SDR.



Голова Нацбанку зазначив, що гроші вже в бюджеті країни.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.

В уряді рассказали на що витратять кошти першого траншу МВФ.