МВФ схвалив програму допомоги Україні

Програма розрахована на 5 млрд доларів

Програма розрахована на 5 млрд доларів

Фото: з відкритих джерел

У Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВФ.

Затвердження даної програми дозволяє негайно виплатити Україні близько 2,1 млрд доларів США. Інша частина буде поділена на чотири транші, які будуть виділятися на підставі оглядів фонду про виконання Україною програми.

У фонді зазначили, що пандемія COVID-19 сильно вплине на українську економіку в 2020 році. Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з наслідками кризи шляхом забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки.

При цьому Україна повинна зберегти досягнення і продовжити проведення ключових структурних реформ, щоб гарантувати готовність повернутися до зростання, коли криза закінчиться.

Політика нової угоди буде зосереджена на чотирьох пріоритетах:

пом'якшення економічного впливу від кризи, у тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу;

забезпеченні постійної незалежності Національного банку і гнучкого обмінного курсу;

забезпеченні фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішенням банку;

просуванні ключових заходів по боротьбі з корупцією з метою збереження та зміцнення останніх досягнень.

Україна виконала головну умову для відновлення співпраці з МВФ в травні, коли був прийнятий закон, який унеможливить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

При цьому у фонді відмовилися від програми трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, замінивши її 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Нагадаємо, в уряді рассказали на що витратять кошти першого траншу МВФ.