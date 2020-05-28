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28 мая 2020, 15:09 25

Шмыгаль: коммунальные платежи не будут расти

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28 мая 2020, 15:09 25
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Он опроверг слухи о росте тарифов
Фото: из открытых источников
Он опроверг слухи о росте тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в стране не будут повышать коммунальные платежи на фоне кризиса вызванного коронавирусом, а слухи о росте тарифов являются недостоверными.

Об этом он сообщил на совещании у президента Украины, информирует RegioNews.

Несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Уже почти неделю страна находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных", - отметил он.

Шмыгаль заявил, что правительство уже подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавирус.

В свою очередь, президент отметил, что экономических решений для выхода из эпидемии на сегодня недостаточно.

Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам надо как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним,11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля правительство ввело новые ограничения на передвижения людей.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в МОЗ Украины создали штаб по противодействию распространению коронавирус.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничение количества людей при нахождении на улице.


коронавирус тарифы коммунальные услуги Денис Шмыгаль пандемия
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