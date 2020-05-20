Зеленський розповів про оновлену "інвестиційну няню"

До законопроекту внесені зміни, які повинні працювати на благо вітчизняних інвесторів

До законопроекту внесені зміни, які повинні працювати на благо вітчизняних інвесторів

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроекту про «інвестиційну няню»

Про способи подолання інвестиційної кризи та новації законопроекту про "інвестиційну няню" президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції.

Про це пише RegioNews.

Через те, що нині всі країни світу борються за інвестиції, аби подолати економічну кризу, до законопроекту про інвестиційну няню внесені окремі зміни, повідомив Володимир Зеленський.

Зараз у світі набирає обертів економічний націоналізм – усі намагаються втримати своїх інвесторів через фінансову кризу",- розповів президент.

Тому на велику кількість іноземних інвесторів Україна не розраховує, а натомість хоче залучити більше вітчизняного капіталу.

Зокрема спеціальний інвестиційний менеджер (так звана "няня") буде призначатися не лише зарубіжним, але й вітчизняним інвесторам.

Також розглядається можливість зменшення сум інвестицій, при внесенні яких призначатиметься "няня". Для вітчизняних інвесторів президент озвучив суму понад 30 млн доларів, для іноземних інвесторів суму в 100 млн доларів хочуть переглянути в бік зменшення, але кінцевої цифри ще не має.

Також президент розповів, що плануються пільгові умови оподаткування прибутку інвесторів, які внесуть понад 10 млн доларів в українську економіку.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про створення в Україні Інвестиційного офісу, який очолить Леван Варшаломідзе.

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