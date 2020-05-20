В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з захворюваністю COVID-19 на окупованій частині Донбасу. За його словами, ситуація там жахлива, але від допомоги з боку України вони відмовилися.
Про це президент повідомив під час своєї прес-конференції, пише RegioNews.
"Ви знаєте, яка у них зараз ситуація з COVID-19? У мене ж є реальна інформація. У нас же є реальна кількість людей, яких вони там ховають – без закону. На яких немає ніяких засобів захисту", - зауважив Володимир Зеленський.
За словами президента, Україна пропонувала гуманітарну допомогу - звичайним людям. Однак з боку ОРДЛО відмовилися, прикриваючись тим, що у них зараз COVID-19.
У них нічого немає. Немає інфекційних лікарень, немає достатньої кількості ліжок, немає засобів захисту. Про що я зміг домовитися – я вже домовився з "Червоним хрестом", і тоді вони запустили і готові до запуску далі – гуманітарну допомогу від "Червоного хреста", - заявив президент.
Володимир Зеленський також сказав, що "вони не знають, що робити з гуманітарною кризою".
Нагадаємо, раніше на своїй прес-конференції президент розповів, чому призначив на свої посади Андрія Єрмака та Ірину Венедиктову.
- 14:11 20 травня У Дніпропетровській області в річку обвалився міст разом з фурою
- 13:59 20 травня Зеленський назвав голову Чернівецької ОДА Осачука одним з кращих в Україні
- 13:37 20 травня Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду
- 13:22 20 травня Гуртожитки та дитячий центр: у Києві виявили три нових спалаху коронавіруса
- 13:09 20 травня Зеленський розповів про оновлену "інвестиційну няню"
- 12:46 20 травня В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент
- 22:01 19 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості