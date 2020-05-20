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20 травня 2020, 12:46 9

В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент

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20 травня 2020, 12:46 9
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Бойовики погодилися прийняти гуманітарну допомогу тільки від "Червоного хреста"
Facebook/Офіс Президента України
Бойовики погодилися прийняти гуманітарну допомогу тільки від "Червоного хреста"

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з захворюваністю COVID-19 на окупованій частині Донбасу. За його словами, ситуація там жахлива, але від допомоги з боку України вони відмовилися.

Про це президент повідомив під час своєї прес-конференції, пише RegioNews.

"Ви знаєте, яка у них зараз ситуація з COVID-19? У мене ж є реальна інформація. У нас же є реальна кількість людей, яких вони там ховають – без закону. На яких немає ніяких засобів захисту", - зауважив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна пропонувала гуманітарну допомогу - звичайним людям. Однак з боку ОРДЛО відмовилися, прикриваючись тим, що у них зараз COVID-19.

У них нічого немає. Немає інфекційних лікарень, немає достатньої кількості ліжок, немає засобів захисту. Про що я зміг домовитися – я вже домовився з "Червоним хрестом", і тоді вони запустили і готові до запуску далі – гуманітарну допомогу від "Червоного хреста", - заявив президент.

Володимир Зеленський також сказав, що "вони не знають, що робити з гуманітарною кризою".

Нагадаємо, раніше на своїй прес-конференції президент розповів, чому призначив на свої посади Андрія Єрмака та Ірину Венедиктову.


Володимир Зеленський коронавірус ОРДЛО гуманітарна допомога
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