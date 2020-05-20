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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 13:09 3

Зеленский рассказал об обновленной "инвестиционной няне"

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20 мая 2020, 13:09 3
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В законопроект внесены изменения, которые должны работать на благо отечественных инвесторов

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об «инвестиционной няне»

О способах преодоления инвестиционного кризиса и новациях законопроекта об "инвестиционной няне" президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

Об этом пишет RegioNews.

Из-за того, что сейчас все страны мира борются за инвестиции, чтобы преодолеть экономический кризис, в законопроект об инвестиционной няне внесены отдельные изменения, сообщил Владимир Зеленский.

Сейчас в мире набирает обороты экономический национализм – все пытаются удержать своих инвесторов из-за финансового кризиса",- рассказал президент.

Поэтому на большое количество иностранных инвесторов Украина не рассчитывает, а взамен хочет привлечь больше отечественного капитала.

В частности специальный инвестиционный менеджер (так называемая "няня") будет назначаться не только зарубежным, но и отечественным инвесторам.

Также рассматривается возможность уменьшения сумм инвестиций, при внесении которых будет назначаться "няня". Для отечественных инвесторов президент озвучил сумму свыше 30 млн долларов, для иностранных инвесторов сумму в 100 млн долларов хотят пересмотреть в сторону уменьшения, но конечной цифры еще не имеет.

Также президент рассказал, что планируются льготные условия налогообложения прибыли инвесторов, которые внесут более 10 млн долларов в украинскую экономику.

Напомним, ранее Зеленский заявил о создании в Украине Инвестиционного офиса, который возглавит Леван Варшаломидзе.

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президент Владимир Зеленский инвестиции законопроект кризис
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