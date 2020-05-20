Зеленский рассказал об обновленной "инвестиционной няне"
Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об «инвестиционной няне»
О способах преодоления инвестиционного кризиса и новациях законопроекта об "инвестиционной няне" президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции.
Об этом пишет RegioNews.
Из-за того, что сейчас все страны мира борются за инвестиции, чтобы преодолеть экономический кризис, в законопроект об инвестиционной няне внесены отдельные изменения, сообщил Владимир Зеленский.
Сейчас в мире набирает обороты экономический национализм – все пытаются удержать своих инвесторов из-за финансового кризиса",- рассказал президент.
Поэтому на большое количество иностранных инвесторов Украина не рассчитывает, а взамен хочет привлечь больше отечественного капитала.
В частности специальный инвестиционный менеджер (так называемая "няня") будет назначаться не только зарубежным, но и отечественным инвесторам.
Также рассматривается возможность уменьшения сумм инвестиций, при внесении которых будет назначаться "няня". Для отечественных инвесторов президент озвучил сумму свыше 30 млн долларов, для иностранных инвесторов сумму в 100 млн долларов хотят пересмотреть в сторону уменьшения, но конечной цифры еще не имеет.
Также президент рассказал, что планируются льготные условия налогообложения прибыли инвесторов, которые внесут более 10 млн долларов в украинскую экономику.
Напомним, ранее Зеленский заявил о создании в Украине Инвестиционного офиса, который возглавит Леван Варшаломидзе.
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