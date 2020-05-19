У Києві планують підвищити тарифи на водопостачання

Ціни на холодну воду зростуть майже вдвічі

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Ціни на холодну воду зростуть майже вдвічі

"Київводоканал" планує підвищити тарифи на постачання та відведення води у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу", передає RegioNews.

Підвищення базується на проекті постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 05 лютого 2020 року.

Тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів міста Києва у розмірі 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них 13,440 грн (у т. ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання, 9,552 грн (у т. ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Комунальники запевняють, що розрахунки планованих тарифів на 2021 рік проведені на підставі та виключно відповідно до вимог діючого законодавства України та постанов Регулятора.

"Київводоканал" на 2021 рік пропонує тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них 14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання, 12,61 грн (у т. ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Кияни можуть надсилати "Київводоканалу" зауваження та пропозиції упродовж 10 календарних днів з моменту публікації.

Нагадаємо, з 19 травня без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.

14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.